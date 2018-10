Toos hing over de schutting om Henk te zien, nu zijn ze 60 jaar getrouwd

Henk (81) en Toos (80) leerden elkaar kennen bij ijzerwarenzaak Mathijsen, in Oisterwijk beter bekend als de oliebol. Het was liefde op het eerste gezicht. ,,Toos hing regelmatig over de schutting om Henk even te zien en om te kletsen", vertelt zoon Werner. ,,Hij woonde achter het adres waar zij werkte."