Treinverkeer tussen Tilburg en Eindhoven weer op gang na aanrijding met hond

Nog even en alle zusters van de Catharinen­berg zijn weg uit Oisterwijk

14 juni OISTERWIJK - Voor klooster Catharinenberg in Oisterwijk breekt een nieuw tijdperk aan. De vijf allerlaatste zusters die er nu nog wonen, verhuizen in de eerste week van september naar klooster Nazareth in Oirschot. Dat is het moederhuis van de orde Zusters Franciscanessen.