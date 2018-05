Twee gewonden bij scooterongeluk in Oisterwijk: bestuurder met spoed naar ziekenhuis

De burgemees­ter moet verhuizen, maar in deze gemeenten knijpen ze een oogje dicht

19 mei De wet is zo klaar als een klontje: een burgemeester moet wonen in de gemeente waar hij benoemd is. Maar in Oisterwijk, Gilze-Rijen en Boekel wordt voor de burgervader al vele jaren een oogje dicht geknepen. Geen haan die er naar kraait.