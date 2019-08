Twee gewonden bij steekpartij in Oisterwijk, slachtoffer met flinke wond in zij naar ziekenhuis

video Minister Grapper­haus dankt zijn bestaan aan opa's besluit om in '44 van Den Bosch naar Oisterwijk te trekken

17:50 OISTERWIJK - Voor één minister had de historische heidag van het kabinet Rutte III in Oisterwijk dinsdag extra betekenis. Ferdinand Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid, dankt zijn bestaan aan het besluit van zijn grootvader om in september 1944 vanuit Den Bosch naar Oisterwijk te trekken.