Twee gewonden vallen receptie van AZC in Oisterwijk binnen na steekpartij

Bij de receptie van het AZC kwamen rond 06.00 uur namelijk twee gewonde personen aanstrompelen: een met een beenwond, de ander met onbekende verwondingen. Een grote plas bloed in de ruimte van de receptie was het gevolg na de binnenkomst van personen.

Een persoon is onder politiebegeleiding door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De ander is ter plaatse in de receptie behandeld.