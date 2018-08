Twee jongens van 10 en 11 jaar vermist in Oisterwijk

Voetbal­clubs Oisterwijk verbaasd over eindvoor­stel college voor fusie, 'Dit maakt de financie­ring onuitvoer­baar'

27 augustus OISTERWIJK - De voetbalfusie in Oisterwijk staat onder druk. De drie voorzitters van Taxandria, Nevelo en Oisterwijk kraken de financiële onderbouwing van het voorstel van burgemeester en wethouders. In een brief aan de raad stellen ze dat het college van B en W eerder gemaakte afspraken plotseling heeft teruggedraaid.