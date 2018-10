Twee keer feest bij The Inside in Oisterwijk, maar wel met 'teringlijers' in de Heusdensebaan

Zaterdag 11.21 uur, na het optreden van Tino Martin

Vannacht, tijdens en na het evenement van Tino Martin in The Inside, hebben wij als bewoners van de Heusdensebaan zóveel overlast gehad van vertrekkende bezoekers dat mijn gehele gezin geen oog dicht heeft gedaan. Vooral de schreeuwende mensen op straat tot diep in de nacht (na 03.00 hield het pas op) vormden een zeer grote bron van overlast. ’s Nachts zou ik graag willen slapen, dat lijkt me niet teveel gevraagd. Hoe kunnen wij er in gezamenlijkheid voor zorgen dat deze overlast stopt? In april heb ik na een soortgelijk evenement ook een mail gestuurd, hierop heb ik toen onderstaande reactie ontvangen: “We begrijpen je zorgen over de overlast zeker. Met het komende evenement, op 14 april, nemen we extra blijvende maatregelen waarbij we verwachten dat de overlast tot het minimum beperkt is. Dit heb ik reeds aangekondigd in de brief die je hebt ontvangen. Mocht er u na dit evenement iets opvallen, vernemen we dat zeer graag.” Na vannacht kunnen we vaststellen dat deze ‘extra blijvende maatregelen’ vooralsnog onvoldoende resultaat hebben gehad. Wat doen we nu? Ik woon met mijn gezin in de Heusdensebaan en zou de situatie graag leefbaar houden. Ik hoor graag van jullie.