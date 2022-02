Twee mannen (24) bedreigen en mishandelen taxichauffeur in Haaren vanwege dure taxirit

De taxichauffeur pikte de twee 24-jarige vrienden rond 23.30 uur op aan de Heuvelring in Tilburg. Zij stapten samen met een vrouw in de taxi. Nadat de vrouw vlakbij de Albert Heijn XL in Tilburg was afgezet, reed de taxi door naar de Amerlaan in Haaren om de twee mannen af te zetten. Hier ontstond een discussie over het geldbedrag van 50 euro dat de mannen moesten betalen voor de taxirit.