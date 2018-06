Twee mannen bedreigd en beroofd in Oisterwijk

Jos de Punder lobbyt deze zomer voor zijn vakantie­land­goed met voedselbos in Oisterwijk

23 juni OISTERWIJK - 'Ruis op de lijn' is volgens Jos de Punder de oorzaak van de politieke tegenwind voor zijn plan om camping De Reebok in Oisterwijk te verplaatsen naar de Oirschotsebaan. ,,We gaan de komende maanden de politieke partijen daarom eerst eens goed informeren."