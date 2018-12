Twee Traxx’en tegelijk: dubbeltril in Oisterwijk

Locomotief is voornaams­te oorzaak trillingen spoor in Oisterwijk, Dorst, Rijen: geen schadever­goe­ding voor scheuren in woningen

10 december OISTERWIJK/DORST/RIJEN - Langs de Brabantroute in Oisterwijk, Dorst en Rijen komen sinds 2017 vaker hoge treintrillingen voor dan voorheen. De hoogste trillingen doen zich voor bij spoorwegovergangen op het moment dat een reizigerstrein met aan weerszijde een zogenoemde TRAXX-locomotief passeert. Dit is de conclusie van onafhankelijk onderzoek, zo meldt ProRail maandag. Bewoners krijgen echter geen schadevergoeding voor scheuren in hun huizen.