Twee vrachtwagens botsen op N65 bij Haaren: blikschade en ravage

VIDEO Busje brandt uit in Oisterwijk, bestuur­ster zag rook onder motorkap

OISTERWIJK - Een busje is vrijdagmiddag uitgebrand op de Pannenschuurlaan in Oisterwijk. Dat gebeurde nadat de bestuurster rook vanonder haar motorkap vandaan zag komen. Tijdens het blussen van het vuur was de laan tijdelijk afgesloten voor verkeer.

28 januari