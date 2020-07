Tweede avond kermis Moergestel ‘prima verlopen’

Want de kermis in Schijndel gaat door. Net als die in Berghem. De Tilburgse kermis, wel een stuk kleiner, komt en in Kerkdriel willen ze in september de attracties hebben. Maar voordat het zover is kijken ze eerst allemaal naar Moergestel. Naar de eerste kermis van het land. Want gaat het wel samen, corona en kermis? Is afstand te doen? Kan de horeca het aan? En is er überhaupt wel genoeg publiek om de kermis te láten draaien?