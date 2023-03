Twintigste keer Rico Salvetti Loop, eerbetoon aan een fanatiek hardloper

De loop over vijf, tien en vijftien kilometer, grotendeels verhard, langs bossen en vennen, is in 2002 ontstaan als eerbetoon aan Rico Salvetti. Hij was een fanatiek hardloper, trainde de loopgroep in Moergestel en kwam een jaar eerder, op 8 februari 2001, tragisch om het leven bij een verkeersongeval op de Burgemeester Bechtweg in Tilburg.