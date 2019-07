Uitreiking diploma's heeft op Durendael extra glans

Net geen 100 procentscore bij het vmbo, 92 procent bij havo en 98 procent bij het vwo, directeur Ben Leenen is er opgetogen over. ,,Dit is een absoluut record in de regio", jubelt hij. Rector Ad Poulisse van het 2College, die afscheid neemt, kan evenzeer tevreden zijn: het totale resultaat van zijn vijf scholen is het hoogste in de vijftien jaar dat hij er actief was.

Het complete overzicht is er

Nu de herkansingen achter de rug zijn hebben de 21 middelbare scholen in de regio's Tilburg en Waalwijk het complete overzicht over de resultaten van de inspanningen dit jaar.

Bij het vwo heeft Durendael alleen een evenknie in de School voor Vavo (volwassenenonderwijs) van het ROC Tilburg, bij het vmbo was geen andere school de gelijke. Het Reeshofcollege scoorde ook wel zeer hoog. Het Van Haestrechtcollege in Kaatsheuvel slaagde er niet in het maximale resultaat van de laatste twee jaren te herhalen. De Vavo-school boekt bij het vmbo het slechtste resultaat: net iets meer dan driekwart van de kandidaten slaagde.

Hoogste score bij havo: 94 procent

De Vavo is met 94 procent dan weer wel het succesvolst bij de havo-kandidaten, direct gevolgd door het Willem van Oranjecollege in Waalwijk en het Odulphuslyceum in Tilburg. Hier zit het Dr Mollercollege in Waalwijk met 81 procent aan de onderkant.