Uitweg van PGB uit politieke crisis: ‘Nieuwe wethouder voor Oisterwijk namens vijf partijen’

Team Joannes­kerk Open: ‘Bisschop moet in Oisterwijk in actie komen’

9:44 OISTERWIJK - Team Joanneskerk Open wil dat bisschop De Korte zich persoonlijk in Oisterwijk komt bemoeien met het conflict rond de kerk aan De Lind. Ook de Congregatie voor de Clerus in Rome dringt daar in een brief bij de Bossche bisschop op aan.