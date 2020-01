Vader en zonen ontsnappen aan vlammenzee in woning Oisterwijk

De uitslaande brand wekte het gezin, waarna zij in alle haast met hun badjassen aan in de achtertuin terecht kwamen. Nadat de hulpdiensten werden gebeld, kwamen zowel brandweer als ambulance naar de Moergestelsedijk gesneld.

Woning onbewoonbaar

De uitslaande brand heeft veel schade aangericht, waardoor de woning voor onbepaalde tijd onbewoonbaar is. Hoe de brand is ontstaan en in welk deel van de woning de brand heeft gewoed, is nog onbekend. De politie en brandweer onderzoeken hoe de brand is ontstaan.