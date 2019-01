Vader en zoon Van den Meijdenberg houden vol: ‘Geweldige kans voor Moergestel’

Sjef van den Meijdenberg, die vorig jaar zijn fysiotherapiepraktijk overdroeg aan zijn zoon Luuk, put hoop uit de discussie die door PrO volgende week donderdag in de commissie algemene zaken wordt aangezwengeld. De progressieven willen van de andere partijen weten of zij ook vinden dat het vitaliteitscentrum alsnog een kans moet krijgen.

Op de agenda staat ook de brief die Sjef van den Meijdenberg aan de politiek richtte. Hij spreekt daarin van een 'geweldige kans’, die verloren gaat als het vitaliteitscentrum afhankelijk wordt gemaakt van de medewerking van een aanbesteder. Het Oisterwijks college is namelijk wel bereid om op de woonbestemming andere functies aan te laten sluiten. Behoud van het gebouw is daarbij uitgangspunt. Het heeft geen monumentale status, maar is nog geen tien jaar geleden voor meer dan een miljoen door de gemeente ingrijpend gerenoveerd.

‘Ons plan is veel beter uitvoerbaar’

Bij het plan voor het vitaliteitscentrum staat niet wonen, maar zorg voorop. Sjef van den Meijdenberg: ,,We hebben begrepen dat het niet makkelijk wordt om appartementen in de oude school onder te brengen. Ons plan is veel beter uitvoerbaar. We hebben 500 vierkante meter praktijkruimte ingetekend, waarvoor de oude indeling grotendeels intact kan blijven. Maar dan blijft er nog ruimte over voor acht meergeneratiewoningen, twee flexplekken, twee atelierruimtes en twee logeerkamers. Met een investeerder en een bouwpartij voor de woningen hebben we serieuze contacten.”