Van de Donk geeft politiek in Oisterwijk veeg uit de pan: ‘Hou op met dit gedoe’

VIDEO Zes brouwerij­en zondag present op het eerste bierfesti­val van Moergestel

21 november MOERGESTEL - Bierfestivals bij de vleet, maar in de winter zijn ze dun gezaaid. In dat gat springt de Reuselhoeve zondag in Moergestel samen met huisgenoot Brouwhuys ReuZ. Zes brouwerijen presenteren hun bieren tussen 14 en 19 uur aan de Heizenschedijk. ,,Het eerste bierfestival in Moergestel", zegt Bernard Smits van Brouwhuys ReuZ.