Vanavond valt ie, de nieuwe voetbalnaam voor heel Oisterwijk

Jean-Paul van Poppel geeft sprintles in Moergestel

28 oktober MOERGESTEL - Café De Brouwer in Moergestel was vrijdagavond omgetoverd tot een fraaie wielertempel, tijdens het eerste DESTIL Wielercafé. Spreekstalmeester Cees Maas ging in gesprek met oud-profrenners Danny Nelissen, Sanne van Paassen, Max van Heeswijk en Jean-Paul van Poppel.