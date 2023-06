Vandaag lekker weer in Oisterwijk

Samen geloven in ‘De Biest’ gaat op geheel eigen wijze: ‘We gaan hier geen kerkje spelen’

BIEST-HOUTAKKER - Een kerk is niet per se nodig om bij elkaar te komen voor een gebedsdienst, weten ze inmiddels in Biest-Houtakker én in Esbeek. Toen het bisdom de Antoniuskerk en Adrianuskerk buiten gebruik stelden tien jaar geleden, startte een groepje gelovigen bij wijze van experiment met eigen gebedsdiensten. ,,Het is een steun om hier bij elkaar te komen.”