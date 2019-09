Vandalen vernielen seniorentaxi in Oisterwijk: ‘Te triest voor woorden’

Jan van Ganzewinkel is namens SVV duidelijk: ,,Potverdorie, het is te triest voor woorden.” Een van de vrijwillige chauffeurs van de stichting ging rond 08.30 uur de auto ophalen bij Zwembad De Leye aan de Baerdijk. Daar trof hij de vernielde auto aan. De voorruit is ingetrapt en er staan schoenafdrukken op de motorkap. ,,Het is een drama. Dan probeer je als vrijwilligers om ouderen te helpen, komen er een paar vandalen langs die het nodig vinden om een voertuig te vernielen.”, aldus Van Ganzewinkel.

Kansloos

SVV heeft met Taxi Korthout uit Tilburg een lease-overeenkomst voor de taxi's. Bij het taxibedrijf balen ze ook flink van de vernieling. ,,Kansloos", zegt Joris Korthout. Over de precieze schade is nog niet veel duidelijk: ,,We moeten de auto nog ophalen. De voorruit is in ieder geval kapot, maar ze hebben ook de stekker eruit getrokken. Als daar schade aan is gekomen, dan is het een heel kostbaar verhaal. Het drukt in ieder geval aardig op de begroting.” Korthout verwacht dinsdag al vervangend vervoer op de weg te hebben. ,,En als het nodig is, dan springen we met Taxi Korthout bij.”