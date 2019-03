Varkenshouderij minder in Heukelom: gemeente Oisterwijk blij met ‘ontstening’

In de gemeente Oisterwijk woedt een politieke discussie over de toekomst van de intensieve veehouderij. De twee grootste partijen in de raad, PGB en PrO, zetten in op 'duurzame krimp’ van de sector. Grootste pijnpunt is de varkenshouderij aan de Oisterwijksebaan, aan de andere kant van Heukelom. Bewoners van Oisterwijk-West klagen al jaren over stankoverlast.