Vechtpartij tussen scholieren in park Oisterwijk na aankondiging op social media

updateOISTERWIJK - In het Willem van der Aapark in Oisterwijk heeft donderdagmiddag een vechtpartij plaatsgevonden tussen twee scholieren van het 2College Durendael. Vijftig tot zestig scholieren keken toe, nadat de vechtpartij op social media was aangekondigd.

Omstreeks 15.45 uur verzamelde een groep scholieren zich in het park. Twee scholieren zouden ruzie hebben gehad, waarna via verschillende social mediakanalen het bericht de ronde deed dat er gevochten zou worden tussen twee personen.

Ambulance

Bij de vechtpartij vielen over en weer rake klappen, waarna een van de jongens op de grond viel. Vijf politie-eenheden en een ambulance kwamen met spoed ter plaatse. Ambulancemedewerkers keken de jongen ter plaatse na, waarna hij door zijn ouders werd opgehaald. De rest van de groep zou niet hebben niet gevochten en alleen om de vechtende jongens heen hebben gestaan om toe te kijken.

Of er personen zijn aangehouden is niet bekend. Ook is niet duidelijk wie het bericht over de vechtpartij op social media heeft verspreid.

Alert

Ben Leenen, directeur van het Oisterwijkse 2College Durendael, ging naar het park nadat hij over de vechtpartij had gehoord. ,,Via leerlingen kregen wij het bericht dat er iets gaande zou zijn. Toen ik aankwam trof ik daar heel veel mensen aan en de politie. Naar het schijnt hadden de twee jongens in het verleden ruzie en was dat nu aangewakkerd.”

Beide jongens zitten in de tweede klas op 2College Durendael. Leenen: ,,Ik heb beide moeders gesproken. Er is verder niemand gewond geraakt. Een van de jongens had last van de klap, ging even onderuit. De ambulance werd uit voorzorg opgeroepen, maar de jongen kon gewoon met zijn moeder naar huis.”

Leenen zegt komende tijd contact te houden met de jongens en de ouders. ,,We zijn alert. Ruzie is een ding, vechten is twee. Door het bericht was er een enorme volksoploop. Dat draagt niet bij aan de sfeer.”

