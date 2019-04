Veegwagen gekanteld op N65 bij Oisterwijk, file in richting van Vught

Groente­boer Kees van der Jagt (77) uit Oisterwijk dood gevonden in Maas: ‘Wat erg, iedereen kende Kees’

13:32 MEERS/OISTERWIJK - De 77-jarige Kees van der Jagt uit Oisterwijk is maandag dood aangetroffen in de Maas bij het Limburgse dorpje Meers. Van der Jagt was al sinds begin april vermist. Hij was als uitbater, groenteboer en rugbyspeler een prominent figuur in Oisterwijk en omstreken.