Veel schade door ramkraak in brillenzaak Panis in Oisterwijk

De daders reden met een kleine rode auto achteruit de winkelruit en het hekwerk van de brillenzaak aan diggelen. Dat gebeurde waarschijnlijk even voor 3.00 De ramkrakers zijn gefilmd door beveiligingscamera's in de zaak. Het drietal, dat handschoenen en gezichtsbedekking droeg, is hooguit twee minuten binnen geweest en ging specifiek voor het dure zonnebrillenmerk DITA. Die kosten honderden tot over de duizend euro per stuk. Met de brillen in grote zakken gingen ze er daarna rennend vandoor.