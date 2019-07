Verliefd geworden op de Tilburgse kermis? Laat horen dan

OPROEPTILBURG - Het was 1955. Bill Haley rockte al around the clock en op de laatste dag van de Tilburgse kermis stond Wim Waijers uit te puffen in het halletje van Pas Buiten.

,,Moe van het swingen”, zag Nel van Doren. Op weg naar huis had ze samen met haar vader, moeder, oom en tante de kermis waardig had afgesloten. Nel was een blom van zeventien jaar en zag er wat Wim betrof verdomd aardig uit. ,,Hij wenkte me dat ik moest komen. Maar ik wenkte terug dat hij maar moest komen.”

Opbloeiende romances

Zo slaat Cupido wel vaker toe. Hoe vaak zou hij met zijn pijlen al niet raak hebben geschoten op Tilburg kermis? Het Brabants Dagblad zoekt verhalen over opbloeiende romances onder de kap van de rups of op de rand van de botsauto’s.

Wie wil ook een liefdesverhaal op de kermis delen? Mail naar: redactie.tilburg@bd.nl

Wim en Nel Waijers, die op hun oude dag naar Helmond zijn uitgeweken, hebben er inmiddels 57 huwelijksjaren samen op zitten. Met dank ook aan de vader van Nel: ,,Toen Wim vroeg of ik nog kwam dansen, vroeg mijn vader eerst of ie wel goed bij zijn hoofd was. ‘Om één uur ‘s nachts zeker? Spreek samen maar wat af’, zei hij.”

En dat deden ze: de volgende dag bij de Korvelse kerk. ,,En ja hoor, hij stond er. Eén probleem alleen: Wim had op de kermis al zijn geld opgemaakt. Dus toen heb ik maar aangeboden om van mijn zakgeld een frietje bij de Italiaan te kopen.”

Quote Eén probleem alleen: Wim had op de kermis al zijn geld opgemaakt Nel Waijers-Van Doren

Zo is het niet gebleven. Wim bleek een harde werker en een trouwe huisvader. Ze wonen inmiddels in het centrum van Helmond, dicht bij hun twee dochters. Zeven jaar geleden hebben Wim en Nel er in de trouwzaal van Kasteel Helmond de wederzijdse belofte van trouw voor de ambtenaar van de burgerlijke stand nog eens dunnetjes overgedaan. Zo’n tweede ja-woord gaf de gouden bruiloft extra glans.

De kermis zijn Wim en Nel al hun Tilburgse jaren trouw gebleven. ,,Elk jaar gingen we wel een keer paling halen. Eén avond hebben we die op de stoep van de Koopvaardijstraat op zitten eten. Hij was zo lekker. We konden niet wachten tot we thuis waren.”