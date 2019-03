Verontwaardiging in Moergestel: ‘Wij geen Te Wierikbrug, Oisterwijk wel een Dumoulinbrug’

MOERGESTEL - In Moergestel gaan stemmen op om buiten de gemeente om de nieuwe fietsbrug over de Reusel naar de populaire oud-pastoor Theo te Wierik te vernoemen.

Oisterwijk heeft Moergestel Fietsdorp laten weten dat de brug die naam niet kan krijgen, omdat Te Wierik nog leeft. Maar eenzelfde brug over de Voorste Stroom in Oisterwijk werd in 2014 wel vernoemd naar de toen nog in leven zijnde pastoor Harry Dumoulin.

‘Ik heb in ieder geval om nadere uitleg gevraagd', meldt PGB-fractievoorzitter Carlo van Esch, afkomstig uit het dorp, in de Facebook-groep ‘Je komt uit Moergestel als...’

Pastoor Janssen

Peter van de Wouw, voorzitter van Moergestel Fietsdorp, reageerde aanvankelijk berustend in de gemeentelijke afwijzing. Maar een allang geleden overleden voorganger van Te Wierik, Pastoor Janssen, laat dit weten: ‘Hebben wij de gemeente nodig om een bordje te maken en op te hangen ? Is het vakmanschap in dit dorp zo verloren gegaan sedert 1947?’ Nota bene: ‘Pastoor Janssen’ is een alias van Ron Hermus, medewerker van de lokale omroep MTV.

‘Dus het is besloten', concludeert Etienne Kordalski alvast, ‘we gaan de brug toch de Theo te Wierik brug noemen.’ Will Habraken schaart zich daarachter: ‘Theo te Wierik heeft voor Moergestel veel betekend, op alle mogelijke manieren.’