Villabewoners houden Oisterwijk aan verduistering bij tennisvereniging Teco

Teco vroeg bij het college om aanpassing van de algemene plaatselijke verordening. De tennissers willen permissie om twaalf dagen in het jaar na elven nog door te kunnen spelen. ,,Het gaat niet om recreatieve partijtjes", verklaart voorzitter Marcel van de Wouw. ,,Teams van ons die deelnemen aan competities van de KNLTB, moeten nu wedstrijden om elf uur afbreken. Dat is vooral ook voor onze bezoekers erg vervelend.”

Tip: verduistergordijnen

Het college wil Teco niet tegemoet komen, omdat daarmee de overlast voor omwonenden in de villarijke omgeving toe zou nemen. Teco kent aan de Kivitslaan vier achterburen. Volgens Van den Hout gaat het om één familie die problemen ervaart. Het oudere echtpaar was de afgelopen dagen niet voor commentaar bereikbaar. Een buurvrouw beaamt dat zij geen hinder van de lampen heeft. ,,We hebben verduistergordijnen aangeschaft. En we hebben hoge coniferen in de tuin.”

Teco heeft nog een dwangsom aan haar broek hangen. De gemeente legde die in juli van dit jaar op. Geconstateerd was dat ‘Teco meerdere malen de verlichting van de tennisvelden na 23.00 uur nog aan had staan’. Omwonenden, zo staat in het collegestuk te lezen, hadden om handhaving gevraagd. Teco heeft een bezwaarschrift ingediend tegen de last onder dwangsom.

Met 500 leden is Teco, na Sla Raak, de tweede tennisclub van Oisterwijk. In 2016 werden de vijf kunstgrasbanen vernieuwd. Er kan het hele jaar in de buitenlucht getennist worden. Het clubgebouw wordt De Molshoop genoemd.