Vlag hangt nog niet uit langs het spoor in Oisterwijk: ‘Pas als de trillingen echt weg zijn’

Zorgen voor het nageslacht: het regent eikels uit kurkdroge bomen

BOXTEL/SINT-MICHIELSGESTEL/HAAREN - Op de N65 bij Haaren knallen ze vanuit de toppen op je autodak, in Sint-Michielsgestel op de Theerestraat moeten fietsers op hun hoede zijn. Maar daar niet alleen: in de verdroogde bossen in de regio gooien Hollandse en Amerikaanse eiken massaal hun eikels af. Een teken dat ze het slecht hebben en willen zorgen voor nageslacht, stellen boswachters.