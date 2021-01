Vogelgriep bij pluimveebedrijf in Moergestel, NVWA ruimt 18.000 dieren

Jum­bo-eigenaar pakt in Moergestel pand van de buren erbij: ‘Strategi­sche aankoop’

4 januari MOERGESTEL - Een jaar of vijftien stond het met tussenpozen te koop, maar nu is het pand van woninginrichting Jan Michiels in Moergestel dan toch van de markt af. Koper is Geert Denissen, eigenaar van de ernaast gelegen Jumbo.