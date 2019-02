Voorzichtig positief over trillingsdemper spoor na plaatsen wiggen in Rijen en Oisterwijk

RIJEN/DORST - ProRail heeft begin deze week de eerste wiggen, shimlifts, onder spoorrails laten plaatsen in de strijd tegen trillingen rond overwegen in Rijen, Dorst en Oisterwijk. ,,Mijn eerste indruk is dat het minder is”, zegt Bart van der Ven van Rijen Trilt. ,,Maar dat zegt niks of dat zo blijft”, zegt hij voorzichtig. Ook Dorst Trilt is terughoudend.

Hardplastic

De grijze hardplastic wiggen die onder de rails zijn bevestigd zijn goed te zien op de spoorwegovergang in Rijen. Ze moeten de oneffenheid wegnemen tussen rails op een betonnen ondergrond van de overweg en de wat beweeglijkere in een grindbed op bielzen rustende rails. Met name een bepaald type locomotief, Traxx, die voor en achter personentreinen staan veroorzaken overlast.

Volledig scherm De kunststof wig wordt tussen de spoortstaaf en de betonnen onderlegger gemonteerd. Dat heeft een dempend effect voor trillingen ook omdat de rails zo op gelijke hoogte komen. © Foto KamPa BV/BAM/Movares

Servies

Het servies in de kast van Bart van der Ven die op dertig meter van de spoorovergang aan de Julianastraat woont rammelt nu een paar dagen niet meer. ,,Laten we hopen dat het zo blijft. De trillingen zijn minder, ze zijn niet weg. Binnenkort worden de shimlifts nog een keer bijgesteld.” Dus blijft hij voorzichtig. ,,De vraag is hoe ze zich op de lange termijn houden. Daarom wordt ook een jaar lang gemeten. Ook worden andere methoden onderzocht.” Een andere omwonende in Rijen schrijft op Facebook dat hij er niks van merkt. ,,De shimlift is ook bedoeld voor de spoorwegovergang. Anderen hebben last van bijvoorbeeld de wissels.”

Duur

Dion van der Sanden van Dorst Trilt wil eerst horen wat de ervaring bij de buren is. ,,Dat ga ik dit weekend vragen. Ik merk voorlopig nog niks, maar ik ben ook weinig thuis geweest.” Dinsdag is er weer overleg in de projectgroep waar ook de gemeenten, ProRail en NS zitting in hebben.