Vrouw op fiets geschept door automobilist op beruchte oversteekplaats in Oisterwijk

De vrouw werd over het hoofd gezien door een automobilist. Ze werd na de aanrijding geholpen door omstanders. De fietsster raakte lichtgewond en is ter plekke behandeld door het ambulancepersoneel. De politie onderzoekt de aanrijding.

Onveilig

Het is de zoveelste keer dat de oversteekplaats het decor is van een ongeluk. De kruising geldt als één van de onveiligste plekken in het Oisterwijk verkeer. Zo werden op die plek in juli een man en zijn kind aangereden en begin mei een vrouw in haar scootmobiel. In februari werd een fietser omver gereden bij de oversteekplaats.