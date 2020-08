Vrouw slaat over de kop met auto op N65 bij Oisterwijk

Stukje kanovaren vanaf Moergestel, en je waant je ‘in de Amazone’

26 augustus MOERGESTEL/OISTERWIJK - Wie zit er nou nooit in een bootje op vakantie? En als het buitenland moeilijk is, dan kan je altijd nog de Brabantse natuur in met de kano. Dan moet je het wel doen wel zonder stroomversnellingen. ,,Lol maken met elkaar is uiteindelijk belangrijker dan een wildwatertochtje.”