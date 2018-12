VVD heerst in Oisterwijk over scholengemeenschap Durendael

Het is traditie dat de liberalen als de grootsten boven komen drijven op de Politieke Dag van Durendael. Maar dit jaar leek de absolute meerderheid zelfs binnen handbereik. De VVD steeg van 29 procent in 2017 naar 45 procent dit jaar.

Vrijdagochtend vond in de aula een politiek debat plaats tussen leden van de Tweede Kamer. Het debat werd geleid door oud-leerlinge Myrte Hesselberth. Zij zit voor PrO in de gemeenteraad van Oisterwijk en is ook actief voor de jongerenbeweging binnen GroenLinks. Dat mocht zich later op de dag met 44 van de 400 stemmen de derde partij van Durendael noemen. Na D66, maar vooral ook na de VVD.