VVD Oisterwijk: ‘College kan niet op vakantie’

Haarense sporthal wijkt voor twintig woningen

HAAREN - Sporthal Beekdal achter de Kerkstraat in Haaren is deze week gesloopt. De grote restanten van het gebouw worden de komende dagen opgeruimd. Een deel van het puin blijft gewoon liggen. Dat kan eventueel hergebruikt worden op deze locatie. Het is namelijk de bedoeling dat hier een woonwijkje komt, van zo'n twintig woningen.