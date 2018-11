VVD Oisterwijk kaart slechte naleving van tijden voor de weekmarkt aan

INGEZONDEN BRIEF + REACTIES Waarom kan The Inside wel in Insaid en niet op het KVL-ter­rein?

4 november OISTERWIJK - ‘Wij willen gewoon fijn kunnen wonen in onze buurt. Wij willen niet geterroriseerd worden door lawaai van een discotheek die er in feite illegaal zit. Waarom niet terug naar KVL? Polimeks bouwt daar ongetwijfeld wél een geluiddichte locatie. Dus op naar de Ambachtsplaats 2.0', stellen acht huishoudens in de woonomgeving van The Inside als begeleidend schrijven bij een ingezonden brief voor.