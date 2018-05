VVD Oisterwijk: 'Zijn wij de oppositie? Eh ja, goeie vraag'

Carlo van Esch, wiens PGB de verkiezingen won, wil niet meer van 'coalitie' en 'oppositie' spreken. Besluitvorming moet in de raad met wisselende meerderheden tot stand gaan komen. Volgens hem staat ook de VVD 'constructief' tegenover die nieuwe manier van samenwerken, ook al onderschrijft die partij als enige van de vijf het raadsakkoord niet. ,,Tja, hoe met je ons dan noemen?", vraagt Van Elderen zich af. ,,In elk geval zijn wij niet de meerderheid."

Van Elderen legt nog eens uit waarom de achterban van de VVD niet akkoord ging met het raadsakkoord. Het was de VVD te 'wazig' en bovendien financieel niet onderbouwd. ,,Maar we hadden er ook moeite mee dat al vóór vaststelling van het raadsakkoord afgesproken werd dat we met z'n vijven een college gingen vormen. De VVD is een bestuurderspartij. Voor we iemand als bestuurder aandragen, willen we wel weten waar diegene bestuursverantwoordelijkheid voor gaat dragen."