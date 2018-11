VVD trekt haar handen af van politieke impasse in Oisterwijk: ‘Flinke deuk in geloofwaardigheid’

The Inside decor voor eerste clubkampi­oen­schap­pen boksen in Oisterwijk

13 november OISTERWIJK - Team Coolen in Oisterwijk houdt zaterdag 17 november voor het eerst een teamtoernooi voor boksers. Iedereen die weleens een bokswedstrijd van dichtbij wil zien of wil kennismaken met de sport, is welkom in The Inside aan de Heusdensebaan van 12.00 tot 16.00 uur.