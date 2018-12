Waarom het rode fietspad verdwijnt uit het buitengebied van Oisterwijk: zwart is goedkoper

Het 40 jaar oude fietspad was aan vervanging toe. In later jaren werd er al voor gekozen om buiten de bebouwde kom fietspaden ‘in het grijs’ te leggen. ,,Technisch en verkeerskundig heeft rood asfalt buiten de kom geen meerwaarde", laat een gemeentewoordvoerster weten. ,,Bovendien is het veel duurder in aanleg.”