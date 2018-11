Waarom kan The Inside wel in Insaid en niet op het KVL-terrein?

INGEZONDEN BRIEFOISTERWIJK - ‘Wij willen gewoon fijn kunnen wonen in onze buurt. Wij willen niet geterroriseerd worden door lawaai van een discotheek die er in feite illegaal zit. Waarom niet terug naar KVL? Polimeks bouwt daar ongetwijfeld wél een geluiddichte locatie. Dus op naar de Ambachtsplaats 2.0', stellen acht huishoudens in de woonomgeving van The Inside als begeleidend schrijven bij een ingezonden brief voor.

Appels met peren vergelijken kan iedereen. De vraag waarom er in 013 in Tilburg wél luidruchtige feesten kunnen worden gegeven en in The Insaid niet, is dan ook een onzinnige. Het gaat om onvergelijkbare situaties.



De afgelopen week heeft Ambacht B.V. met een ingezonden brief en nog wat aanvullend commentaar, de gelegenheid benut om hun kant van het verhaal nu eens te belichten. Daarbij wordt een beeld opgeroepen van hardwerkende ondernemers die er werkelijk alles aan doen om alle overlast voor de buurt te beperken en als dank krijgen zij alleen maar geklaag en worden zij gedemoniseerd.

De buurtbewoners worden neergezet als intolerante zeikerds (wat op Facebook trouwens standaard is). Dat het hardwerkende ondernemers zijn, geloven wij graag. Dat er alles aan wordt gedaan om overlast te voorkomen is relatief en bovendien hoort dat gewoon bij hun bedrijfsvoering. Daar moet je dus niet zielig over doen. Zoals Ambacht B.V. zelf heeft aangegeven is het onmogelijk om alle overlast te voorkomen of beperken. Dat is een feit. Verder hebben wij niets tegen een discotheekjevenementenlocatie op zich.

We hebben bezwaren tegen de locatie. Omdat die nu eenmaal overlast geeft, dat hoort bij het type bedrijf, dat niet bij een rustige woonwijk past. Maar misschien mogen wij ook onze kant van het verhaal eens vertellen, zonder het nu eens te hebben over een vergunning die niet verleend had mogen worden en allerlei juridische argumenten.

De buurt Heusdensebaan, Sprendlingenstraat, Haarenseweg en George Perklaan heeft een diverse en gevarieerde samenstelling van bewoners. Jongeren, ouderen, gezinnen met (jonge) kinderen, alleenstaanden, ondernemers en mensen die hard werken in het bedrijfsleven of bij de overheid. Veel van deze mensen zijn geboren Oisterwijkers en sommigen wonen er al hun hele leven, anderen komen van buiten Oisterwijk en wonen er van korte tijd tot 35 jaar.

Toch heeft 80% van deze bewoners één ding gemeen: ze willen de overlast van The Inside niet. De mensen die hier het langst wonen, konden vanaf de Heusdensebaan naar de molen kijken. Zij hebben de rustige, groene buurt ingebouwd zien worden door industrieterrein, eerst Kerkhoven en later de Laarakkers. De Sprendlingenstraat is een doorgaande weg naar Boxtel geworden en het verkeer en de geluidsoverlast is enorm toegenomen.

Op de kaart met geluidskwaliteit van het RIVM, staat de Heusdensebaan als ‘zeer slecht’ te boek. Iedereen begrijpt dat het drukker wordt en dat we in steeds meer lawaai komen te leven. Maar waarom moet er bij deze woonwijk dan een discotheekjevenementenlocatie komen om de avond­ en nachtrust die we nog wél hadden, weg te nemen?

Als er in een kort tijdsbestek tot 1.000 gasten vertrekken, waarvan velen met een slok op, een pilletje erin of beide, dan heb je als buurt OVERLAST met hoofdletters. Hoe fijn zou u het vinden als je kinderen ‘s nachts wakker worden van de herrie van schreeuwende en scheldende dronken mensen?

Hoe zou u het vinden als je de kinderen naar een andere kamer moet verhuizen, omdat het aan de straatkant niet meer te doen is. Hoe zou u het vinden als je veel hebt geïnvesteerd in je huis om er jouw ideale thuis van te maken en je woonplezier wordt vergald door lallende, schreeuwende, vloekende en andere overlast veroorzakende gasten van The Inside.

Is je tuin nog heel de volgende ochtend? Heeft er iemand in gekotst of in gepist? Is je auto nog ongeschonden, of ligt er weer eens een spiegel af of zitten de krassen erop? Maar o jee, als je er wat van zegt. Dan krijg je de vraag of je niet ziek wordt van jezelf en waarom je niet gaat verhuizen. Of je nooit jong bent geweest. Over demoniseren gesproken.

Namen van de briefschrijvers zijn bekend bij de redactie