Warmtepomp of inloopdouche, bij Oisterwijk kun je straks goedkoop lenen

Nieuwe kans voor keldercafé van Oisterwijk: Houwing en Haenen pakken het rigoureus aan

22 mei OISTERWIJK - Na De Kerk in Oostelbeers en The Inside in Oisterwijk spelen Alwin Houwing en Erik Haenen een nieuwe horecatroef uit. Op 26 juni openen ze een bar voor 30-plussers in wat als het keldercafé van Oisterwijk bekend staat.