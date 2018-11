Wat ’n Jan Klaasen-toestand rond de Joanneskerk van Oisterwijk

Heemkunde Boxtel wint Knippen­berg­prijs

17 november OISTERWIJK/BOXTEL - Heemkunde Boxtel sleepte zaterdag in het oude gemeentehuis in Oisterwijk de Knippenbergprijs in de wacht met het onderwijsproject 'De Sint-Petrus. Basiliek met een kleurrijk verleden', dat is gemaakt door de werkgroep Visualisatie Canon van Boxtel. Het thema was 'volksdevotie'.