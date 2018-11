Water op de hellingbaan van Tiliander in Oisterwijk: ‘Hier mag niemand af gaan glibberen’

,,Het probleem is bekend. Ik vertrouw erop dat er wat aan gedaan wordt voor het begint te vriezen. Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat mensen eraf gaan glibberen, hoewel de jeugd dat best mooi zou vinden. Ik ben geen bouwkundig ingenieur, maar het lijkt me dat hier wel iets op te vinden is. Misschien is het wel de nieuwigheid. Een vettige olielaag die vanzelf zal verdwijnen.”