‘We brachten opa's schedel en botten met de kruiwagen naar nieuwe begraafplaats Haaren’

Digitale revolutie overspoel­de het fotolab, maar PLM herrees in Tilburg als ‘Art Centre for Photofinis­hing’

12 februari TILBURG - De digitale revolutie is in de fotografie allang voltooid. Dat beseft Louis van den Meijdenberg als geen ander. Zijn fotolab floreerde in het analoge tijdperk, maar moest daarna ‘reorganisatie na reorganisatie’ doormaken. PLM bestaat echter nog steeds: als ‘Art Centre for Photofinishing’.