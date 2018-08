Weekendschool Petje Af gaat in Oisterwijk met Star Sock van start

Initiatiefneemster van Petje Af in Oisterwijk is Marjan Bastiaan. ,,Leerkrachten van de groepen zeven en acht laten ons weten wie in aanmerking komt. Het kan gaan om kinderen van wie de ouders het geld niet hebben om op zondag iets te doen of te druk met mantelzorg zijn." Bastiaan is content met Polimeks, de nieuwe eigenaar van KVL. ,,We mogen gratis van hun kantoorruimte gebruik maken." Van de gemeente en haar maatschappelijk innovatiefonds MIGO heeft Petje Af in totaal 22.500 euro subsidie gekregen. Volgens Bastiaan hebben ook Goirle en Hilvarenbeek interesse getoond om kansarme kinderen met Petje Af kennis met de samenleving te laten maken.