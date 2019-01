Weer run op kaarten voor het sauwelen in Oisterwijk

Wat is GFT? Het is haast een quiz. Gemeenten in Mid­den-Bra­bant gaan inwoners helpen met tips

25 januari TILBURG - Koffiefilters, met drab... bij het GFT-afval? Ja. Koffiepads? Nee. Tenminste, niet altijd. Theezakjes? Zelfde verhaal. Kipresten? Jazeker wel. Het is haast een gezelschapsspel: wat gooien we thuis wel of niet in de groenbak? Acht gemeenten in het Hart van Brabant hopen hun inwoners op weg te helpen met een nieuwe campagne: ‘GFT wat doe jij ermee?’.