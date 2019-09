Weggestoken foto van moeder met een Duitse soldaat: startpunt voor een Oisterwijks oorlogsverhaal

Het uitverkoren verhaal van Ad van den Oord gaat minder over zijn moeder, Zus Diepens, dan over haar broer Koos. Op de lagere school was die bevriend geraakt met Alfred Wolter, zoon van een Duitser die al in de jaren twintig op de leerfabriek in Oisterwijk was komen werken. Via haar broer zou Alfred verkering met Zus krijgen.