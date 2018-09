Wethouder Dankers houdt na de tien kopjes koffie van vorig jaar nu een peptalk voor Tiliander in Oisterwijk: 'Schouders eronder'

VVD Oisterwijk voert de oppositie nog wat verder op: bijdrage van gemeente aan voetbalfu­sie is 'duizeling­wek­kend hoog'

19 september OISTERWIJK - Het was even wennen aan haar rol van enige oppositiepartij in de gemeenteraad van Oisterwijk, maar nu draait de VVD dan toch op volle toeren. Er ging woensdagochtend weer een persbericht uit, nu over de voetbalfusie van Taxandria, Nevelo en Oisterwijk.