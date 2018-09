Wethouder Peter Smit krijgt voetbalfusie in Oisterwijk weer op zijn bordje

,,Na onze gezamenlijke verklaring is er weinig gebeurd", laat Taxandria-voorzitter Stephan van Sante weten. ,,Er ontstond na de korte reactie via de pers van de gemeente een soort van radiostilte met na enige tijd de afspraak voor dinsdag 11 september om weer met elkaar aan tafel te gaan."

Niet bijpraten

Die afspraak met De Laat is vandaag dus niet doorgegaan. De drie voorzitters gaan vanavond wel om tafel met Smit en ambtenaren. ,,Ons is medegedeeld dat de wethouder die het dossier weer oppakt Peter Smit is. In ieder geval de wethouder waarmee we tot nu toe vrijwel het gehele traject doorlopen hebben, wij hoeven hem niet bij te praten."