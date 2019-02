Wethouder Vatta, nieuw in Oisterwijk, denkt te kunnen ‘lusteren noar dn’n sauweloars’

Afgaande op het Instagram-bericht dat zij zaterdag tijdens het Sauwelgala in Tiliander de wereld in stuurde, moet Vatta flink aan de bak. Onder een olijke foto van de drie wethouders - Peter Smit met beide duimen omhoog in het midden - plaatste zij dit bedenkelijke onderschrift: ‘Lusteren noar dn’n sauweloars’.

Ze lusten 'm wel in Döllekesgat, maar van ‘lusteren’ is het nog nooit gekomen. Over ‘noar’ of ‘naor’ mag je twisten. Dialect kan het prima stellen zonder taalpolitie, al ga je in het aanpalende Moergestel naar café De Klaore en dus niet naar De Kloare. Maar ‘dn’n sauweloars’ kan écht niet: meervoud met een kreupel lidwoord ervoor.